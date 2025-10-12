Trasporto scolastico risse e vandali | Comportamenti incivili sui bus
Inciviltà. Questa parola descrive a tutto tondo i comportamenti che con la riapertura dell’anno scolastico, stanno di nuovo interessando il trasporto pubblico. Soprattutto nelle tratte di ritorno. Autolinee Toscane parla di "episodi in violazione delle norme di civile convivenza e della carta dei servizi sui propri bus, a danno dei propri lavoratori e dei clienti del servizio di trasporti pubblico". Fatti che si stanno ripetendo con frequenza, segnatamente, sulla linea 780 che da Volterra arriva a Sasso Pisano sulla corsa delle 14,08. Una criticità, questi comportamenti, con la quale il servizio sta facendo i conti da tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
