Trasporta scarti tessili e passa con il rosso | denunciato

Trasporta abusivamente 120 kg di scarti tessili e tenta di evitare il controllo della Polizia Municipale passando con il semaforo rosso: è successo ieri pomeriggio in via Luti, nell'ambito dei controlli della Polizia Locale nella zona del Macrolotto Zero. Una pattuglia del Reparto Territoriale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: trasporta - scarti

Ago e filo trasformano gli scarti in tesori nelle mani sapienti. A Ponticelli, periferia est di Napoli, nasce nel 2020 un laboratorio dove il tempo scorre diversamente. La sartoria sociale Remida, progetto "S'Arte", occupa uno spazio che profuma di stoffa e speranz - facebook.com Vai su Facebook

Nella bauliera 120 chili di rifiuti tessili, scappa dai vigili e passa col rosso: denunciato - Prato, 12 ottobre 2025 – Trasporta abusivamente 120 chili di scarti tessili e tenta di evitare il controllo della polizia municipale passando con il semaforo rosso: è successo sabato pomeriggio in via ... Segnala msn.com