Trasporta scarti tessili e passa con il rosso | denunciato

Firenzetoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasporta abusivamente 120 kg di scarti tessili e tenta di evitare il controllo della Polizia Municipale passando con il semaforo rosso: è successo ieri pomeriggio in via Luti, nell'ambito dei controlli della Polizia Locale nella zona del Macrolotto Zero. Una pattuglia del Reparto Territoriale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

