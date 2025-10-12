Trasferta a ’numero chiuso’ La curva protesta e non va

E’ da sempre una delle partite più attese. Perché Flats Service Fortitudo Bologna –Vuelle Pesaro, oltre ad essere una sfida classica del basket italiano, è anche marcata dall’accesa rivalità tra le due tifoserie. Unica pecca questa volta sarà la limitata presenza assicurata dal prefetto bolognese ai tifosi biancorossi: solo 100 posti di 50 destinati alla curva. A causa di questo la curva Marco Piccoli con un comunicato al vetriolo ha annunciato di non partecipare alla trasferta organizzata. La squadra felsinea, allenata per il 3° anno dall’ex Attilio Caja è anche quest’anno una delle formazioni maggiormente attrezzate del campionato di A2 e le 3 vittorie su 4 gare disputate ottenute sin qui, lo testimonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

