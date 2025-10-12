Tram di Opicina ancora fermo | guasto alla funicolare

Triesteprima.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A causa di un guasto all’impianto della funicolare, il servizio della linea 2 (tram) è temporaneamente sospeso. Il problema è già stato individuato e i tecnici sono al lavoro per consentire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Per garantire il trasporto di tutti i passeggeri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

tram opicina fermo guastoNuovo guasto allo storico tram di Opicina, servizio ridotto - E' in panne la carrozza 406 e dunque il servizio continua ma in maniera ridotta. Si legge su msn.com

Tram di Opicina a servizio ridotto a causa di un guasto alla carrozza 406 - Nella mattinata di sabato 27 settembre la carrozza 406 del Tram di Opicina, in partenza da piazza Dalmazia, ha subito un guasto al convertitore di alimentazione che ne ha interrotto il servizio. Come scrive rainews.it

