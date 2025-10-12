Tram di Opicina ancora fermo | guasto alla funicolare
"A causa di un guasto all'impianto della funicolare, il servizio della linea 2 (tram) è temporaneamente sospeso. Il problema è già stato individuato e i tecnici sono al lavoro per consentire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile. Per garantire il trasporto di tutti i passeggeri.
In questa notizia si parla di: tram - opicina
Ancora lunghi stop per lavori nel 2026 e nel 2027 per il tram di Opicina
“Aperitivo con il Tram”: comicità e musica al Prosvetni Dom di Opicina
Il tram di Opicina è tra i cinque percorsi su rotaia più belli d'Europa
Ultimo weekend per vivere un'esperienza di viaggio diversa sul Tram di Opicina
Il New York Times celebra Trieste e il suo Tram Il prestigioso quotidiano statunitense ha inserito il tram di Opicina tra le cinque esperienze ferroviarie più affascinanti d'Europa. Dal cuore della città al Carso, - si legge nell'articolo - "in soli cinque chilometri il
Nuovo guasto allo storico tram di Opicina, servizio ridotto - E' in panne la carrozza 406 e dunque il servizio continua ma in maniera ridotta.
Tram di Opicina a servizio ridotto a causa di un guasto alla carrozza 406 - Nella mattinata di sabato 27 settembre la carrozza 406 del Tram di Opicina, in partenza da piazza Dalmazia, ha subito un guasto al convertitore di alimentazione che ne ha interrotto il servizio.