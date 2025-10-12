Traiano ferito a morte durante la rapina respinti i ricorsi | condanne definitive a 77 anni di carcere

Foggiatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diventano definitive le condanne per i quattro foggiani coinvolti nella sanguinosa rapina al bar 'Gocce di Caffè', durante la quale venne ferito a morte il titolare, Francesco Traiano, deceduto in ospedale dopo 22 giorni di agonia.Si tratta di Antonio Bernardo e Antonio Tufo, Christian Consalvo e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

