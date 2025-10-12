Tragico schianto tra due auto Morto anziano
Un brutto incidente nel tardo pomeriggio di venerdì, poi la pessima notizia del sabato mattina: una delle persona coinvolte nello scontro di via Carlo Cattaneo, un uomo di 86 anni, non è riuscita a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportate. Bocche cucite da parte della polizia locale. L’incidente, in ogni caso, è avvenuto venerdì in via Carlo Cattaneo quando mancavano una decina di minuti alle 17.30. Tre le persone coinvolte: una donna di 59 anni, due uomini di 81 e 86 anni. Tutto è avvenuto in prossimità di un incrocio regolato da un semaforo. All’improvviso un’auto ha frenato. Il conducente della vettura che seguiva, nella stessa direzione, non ha avuto la stessa prontezza di riflessi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
