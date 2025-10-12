Tragico incidente stradale | muore uomo di 36 anni

Tragico incidente nella notte di Lucrino, a Pozzuoli. Un giovane uomo di 36 anni ha perso la vita. M. B., queste le iniziali della vittima con origini puteolane, avrebbe perso il controllo della sua vettura e si sarebbe schiantato in via Tripercola. Un impatto molto violento, che ha causato anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it