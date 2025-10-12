Tragico incidente stradale | muore uomo di 36 anni
Tragico incidente nella notte di Lucrino, a Pozzuoli. Un giovane uomo di 36 anni ha perso la vita. M. B., queste le iniziali della vittima con origini puteolane, avrebbe perso il controllo della sua vettura e si sarebbe schiantato in via Tripercola. Un impatto molto violento, che ha causato anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: tragico - incidente
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
Tragico incidente alle porte di Cotignola: morti uomo e donna in moto
Tragico incidente a Cotignola vicino Ravenna, scontro tra auto e moto, morta una coppia di motociclisti
Tragico incidente all’alba sulla statale Adriatica, tra Ferrara e Argenta. Una Fiat Panda e una Ford con quattro ragazzi a bordo si sono scontrate violentemente al chilometro 92 della Ss16. Deceduti la donna 41 anni al volante e un 19enne e un 27enne, feriti al Vai su Facebook
Tragico incidente lungo l'Apecchiese, morto un motociclista https://vivere.me/gfuZ #ss257apecchiese #piobbico #incidente - X Vai su X
Tragico incidente stradale: muore uomo di 36 anni - , queste le iniziali della vittima con origini puteolane, avrebbe perso il controllo della sua v ... Lo riporta napolitoday.it
Pontina, tragico incidente al km 12: muore un motociclista, chiusa la carreggiata verso Roma - Incidente mortale sulla Pontina al km 12: muore un motociclista, chiusa la carreggiata verso Roma e traffico deviato. Come scrive ilfaroonline.it