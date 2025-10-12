Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di sabato 11 ottobre 2025 lungo la Strada Statale 517 Variante Bussentina, nei pressi di Caselle in Pittari. Nel violento scontro tra due motociclette e un’auto hanno perso la vita due persone: Saverio Spina, 65 anni, e sua moglie Antonietta Aluotto, 55 anni, entrambi originari di Monte San Giacomo e titolari di un’agenzia di pompe funebri nel Vallo di Diano. Secondo le prime ricostruzioni, le due moto stavano percorrendo la carreggiata quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrate con un’automobile in transito. La violenza dell’impatto ha sbalzato i motociclisti contro il muretto di contenimento che costeggia la strada. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tragedia sulla Statale 517: muoiono Saverio Spina e Antonietta Aluotto, titolari di agenzia funebre