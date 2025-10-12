Tragedia a Palermo | giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso con un colpo alla testa
La vittima è un ragazzo di 21 anni, Paolo T., figlio dei titolari del locale in cui è avvenuto il pestaggio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: tragedia - palermo
Una bomba sul treno del Sole: apocalisse sui binari, 45 anni fa la tragedia nel viaggio da Palermo a Lourdes
Tragedia a Palermo, undicenne muore in ospedale: aveva dei segni sospetti sul corpo
Bambina 11enne morta a Palermo, benzina sui vestiti: ora l’atroce verità dietro la tragedia
LA TRAGEDIA IN PROVINCIA DI #PALERMO - Il sindaco: "Una donna stimata da tutti" - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sulla Palermo-Mazara, automobilista scivola in un terrapieno dopo un incidente e muore https://ift.tt/wFrL5iu - X Vai su X
Palermo, giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola - Leggi su Sky TG24 l'articolo Palermo, giovane cerca di fermare un pestaggio ma viene ucciso a colpi di pistola ... Lo riporta tg24.sky.it
Omicidio a Palermo, ucciso un giovane di 21 anni, ha cercato di sedare una rissa - Un giovane di 21 anni è stato ucciso la scorsa notte in piazza Spinuzza a Palermo. Lo riporta blogsicilia.it