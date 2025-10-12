Traffico Roma del 12-10-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Bentrovati al Circo Massimo ultimo giorno della Longines Global Champions Tour campionato mondiale dell'equitazione del salto a ostacoli inevitabili le ripercussioni al traffico sulle strade limitrofe altro evento nel quartiere Centocelle in via dei Castani e fino alla mezzanotte la strada rimane chiusa al traffico tra via dei Glicini è San Felice da Cantalice trasporto pubblico ricordiamo che anche questa domenica è in vigore il fermo della metro C sull'intero percorso quindi tra San Giovanni e Pantano Atac ha messo a disposizione corse con autobus e confermate a ridosso di quelle della metro domani invece è sciopero del personale aeroportuale di Roma Fiumicino e Ciampino dalle 12 alle 16 Sono comunque garantiti i voli da e per gli aeroporti della Regione Toscana da Massimo Breschi è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Punto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 22-07-2025 ore 18:30
Traffico Roma del 22-07-2025 ore 20:30
LAVORI ALLAGAMENTI Aggiornamento IL BLOCCO AL TRAFFICO DI VIA ROMA PREVISTO PER IL 13 OTTOBRE PROSSIMO È SOSPESO PER RITARDI NELLO SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI. Con ordinanza n.27 del 9 ottobre 2025 è disposto qua - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X
Traffico Roma del 12-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale in cui molti ... romadailynews.it scrive
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-10-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla situazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'autostrada A1 direttrice ... Come scrive romadailynews.it