Luceverde Roma Bentrovati al Circo Massimo ultimo giorno della Longines Global Champions Tour campionato mondiale dell'equitazione del salto a ostacoli inevitabili le ripercussioni al traffico sulle strade limitrofe altro evento nel quartiere Centocelle in via dei Castani e fino alla mezzanotte la strada rimane chiusa al traffico tra via dei Glicini è San Felice da Cantalice trasporto pubblico ricordiamo che anche questa domenica è in vigore il fermo della metro C sull'intero percorso quindi tra San Giovanni e Pantano Atac ha messo a disposizione corse con autobus e confermate a ridosso di quelle della metro domani invece è sciopero del personale aeroportuale di Roma Fiumicino e Ciampino dalle 12 alle 16 Sono comunque garantiti i voli da e per gli aeroporti della Regione Toscana da Massimo Breschi è tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Punto luceverde.

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-10-2025 ore 14:30