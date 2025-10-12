Traffico Roma del 12-10-2025 ore 11 | 30
Luceverde Roma mentre ora ti all'ascolto invariata la situazione sulla Pontina penalizzata da un grave incidente avvenuto stamane attenzione traffico bloccato tra l'uscita di Mostacciano Torrino è via Carlo Levi in direzione quindi dell'EUR il traffico proveniente dal raccordo ovvero da Latina e deviato allo svincolo di Mostacciano Torrino sulla stessa Pontina un altro incidente provoca i coronamenti tra il raccordo anulare e Castel Romano Trigoria in direzione di Latina giornata caratterizzata da spostamenti a medio e breve raggio tipici di questo periodo autunnale molti trascorrono il fine settimana fuori posto in località comunque prossimi all'internet capitolino al Circo Massimo Ti un giorno per la quattordicesima tappa della Longines Global Champions Tour campionato mondiale dell'equitazione del salto a ostacoli possibili ripercussioni sulle strade circostanti la grande arena romana a Centocelle manifestazione socio-culturale in via dei Castani fino alla mezza e la strada è chiusa al traffico tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice al Lido di Ostia torna al Triathlon Olimpico fino alle 13:30 chiusura per alcune strade del decimo Municipio fra quelli Lungomare Amerigo Vespucci Lungomare Duilio e porzioni della Cristoforo Colombo attenzione quindi alle deviazioni trasporto pubblico ricordiamo che anche questa domenica in vigore il fermo della metro C l'intero percorso quindi tra San Giovanni e Pantano risposte da TAC corso e con autobus che coprono la tratta confermata a ridosso di quelle della metro maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
