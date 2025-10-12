Traffico Roma del 12-10-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale in cui molti trascorrono il fine settimana fuori porta o in località comunque prossime al hinterland capitolino da segnalare un incidente avvenuto sulla Pontina Attenzione il traffico è bloccato tra l'uscita Mostacciano Torrino è il piazzale 25 marzo in direzione quindi dell'EUR il traffico proveniente dal raccordo ovvero da Latina e deviato allo svincolo Mostacciano Torrino al Circo Massimo ultimo giorno per la quattordicesima tappa della Longines Global Champions Tour campionato mondiale dell'equitazione del salto a ostacoli inevitabili le ripercussioni nell'area circostante L'Arena a Centocelle manifestazione socio-culturale in via dei Castani fino alla mezzanotte la strada è chiusa al traffico tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice al Lido di Ostia torna al triathlon l'impiego Ostia tra le 8 e le 13:30 chiusura per alcune strade del decimo municipio per cui Lungomare Amerigo Vespucci Lungomare Duilio e porzioni della Cristoforo Colombo attenzione quindi alle deviazioni trasporto pubblico ricordiamo che anche questa domenica è in vigore il fermo della metro C sull'intero percorso quindi tra San Giovanni e Pantano disposte da TAC corse con autobus che coprono la tratta confermate a ridosso di quelle della metro maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
