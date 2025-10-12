Traffico Lazio del 12-10-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio Buonasera andiamo subito ad aggiornare la situazione abbiamo code sulla via Pontina per traffico e incidente tra lo svincolo di Tor de' Cenci e Castel Romano verso Latina e Pomezia e Castel Romano verso Roma in A24 code verso Roma tra lo svincolo per l'auto sole e la barriera di lunghezza poi c'è un incidente sulla Cassia un incidente sulla Cassia bis è in direzione di Roma provoca code all'altezza del Bivio per Cesano andiamo in provincia di Frosinone ricordiamo la chiusura è nelle due direzioni di marcia della superstrada Sora Cassino in corrispondenza della galleria capodichina siamo quindi tra Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sono possibili sulla strada provinciale 259 mi ricordo infine i lavori previsti questa notte sulla A1 Roma Napoli e a partire dalle 23 autostrada sarà chiusa tra Anagni Fiuggi e Colleferro direzione Roma la riapertura domani mattina alle 5 Simo peschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

