Traffico di prodotti taroccati Maxi sequestro a Malpensa | tre milioni in figurine e giocattoli
Figurine e giocattoli sequestrati per un valore di oltre 3 milioni di euro. È il bilancio dell’attività portata a termine nei giorni scorsi dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le quotidiane attività di analisi dei flussi commerciali di merci in arrivo presso l’aeroporto di Malpensa hanno consentito di individuare diverse spedizioni di prodotti provenienti dalla Cina, per un peso complessivo superiore a 12 tonnellate, giunte sul territorio nazionale come "merce in transito" che tramite successivo trasporto su gomma, avrebbero avuto come destinazione sia il mercato nazionale che quello dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
