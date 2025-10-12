Tra shopping ed eventi Negozi aperti in centro Poi c’è Foligno in fiore

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica di shopping per le vie del “cuore“ di Foligno. Torna il centro commerciale naturale con l’apertura straordinaria dei negozi tutte le seconde domeniche del mese. L’iniziativa voluta dai commercianti ha già riscosso successo lo scorso anno e viene riproposta per sostenere il settore del commercio sempre più in crisi a causa della concorrenza dei centri commerciali e degli acquisti online. Quella di oggi sarà la prima domenica di apertura straordinaria pomeridiana, mentre la seconda è fissata per il 9 novembre. A dicembre si parte il 7 per poi proseguire tutte le domeniche fino al 28. Non solo negozi aperti perché oggi il centro storico si veste di colori autunnali per il nuovo appuntamento di “Foligno in Fiore“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tra shopping ed eventi negozi aperti in centro poi c8217232 foligno in fiore

© Lanazione.it - Tra shopping ed eventi. Negozi aperti in centro. Poi c’è “Foligno in fiore“

In questa notizia si parla di: shopping - negozi

Quando a Monza c'era ancora Dugan (e non solo): dove si faceva shopping. La mappa dei negozi "del cuore" chiusi in centro

Rubano una carta di credito sui Navigli e fanno shopping in 31 negozi del centro: “In cassa esultavano come allo stadio”

Terni, iniziativa ‘Sbaracco di fine estate’: “Animazione, shopping e sconti nei negozi del centro”. IL PROGRAMMA

shopping eventi negozi apertiTra shopping ed eventi. Negozi aperti in centro. Poi c’è “Foligno in fiore“ - Al ciclodromo di via Monte Prefoglio c’è la rassegna degli aquiloni. Segnala msn.com

La ‘Shopping night’ di Cesena: negozi aperti, spettacoli, mostre e giochi per i bambini - Cesena, 29 novembre 2024 – Vetrine aperte nei negozi del centro questa sera per lo Shopping Night, l’evento organizzato per il Black Friday che permetterà ai visitatori di approfittare delle ghiotte ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Shopping Eventi Negozi Aperti