Domenica di shopping per le vie del “cuore“ di Foligno. Torna il centro commerciale naturale con l’apertura straordinaria dei negozi tutte le seconde domeniche del mese. L’iniziativa voluta dai commercianti ha già riscosso successo lo scorso anno e viene riproposta per sostenere il settore del commercio sempre più in crisi a causa della concorrenza dei centri commerciali e degli acquisti online. Quella di oggi sarà la prima domenica di apertura straordinaria pomeridiana, mentre la seconda è fissata per il 9 novembre. A dicembre si parte il 7 per poi proseguire tutte le domeniche fino al 28. Non solo negozi aperti perché oggi il centro storico si veste di colori autunnali per il nuovo appuntamento di “Foligno in Fiore“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra shopping ed eventi. Negozi aperti in centro. Poi c’è “Foligno in fiore“