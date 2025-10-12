Tra gli zozzoni anche messinesi insospettabili con scuse da premio Oscar Carreri | Fenomeno in aumento ma guai a chi pensa di farla franca

La maggioranza non si giustifica neppure, altri dicono sia la prima volta altri ancora danno la colpa allo stress o a un recente lutto. Così gli ormai famosi “zozzoni”, termine forse troppo gentile per definire chi sporca senza ritegno Messina, reagiscono quando la polizia municipale suona alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

