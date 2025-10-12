Tra gli ex di Vladimir Luxuria un politico famoso del centrodestra | Ero la sua amante

Metropolitanmagazine.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  primo rapporto gay  arrivò per Vladimir Luxuria  all’età di 16 anni  con un ferroviere foggiano: “Mi voleva solo come passiva, non mi toccava neanche. Quando tornavo a casa mi masturbavo ripensando al rapporto che avevamo avuto”. E dopo? “Un compagno di istituto, che mi accettò con gli optional. Pure con lui, storia clandestina. Sia lui che il ferroviere, poi, si sono sposati”. A fare più “rumore” però, nella vita di Vladimir, è stata la relazione clandestina intrapresa con un politico di destra: “ Ho amato un uomo molto importante  e famoso del  centrodestra, abbiamo avuto una tormentata relazione fino a qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

tra gli ex di vladimir luxuria un politico famoso del160centrodestra ero la sua amante

© Metropolitanmagazine.it - Tra gli ex di Vladimir Luxuria, un politico famoso del centrodestra: “Ero la sua amante”

In questa notizia si parla di: vladimir - luxuria

La Volta Buona, Vladimir Luxuria punzecchia Selvaggia Lucarelli

Vladimir Luxuria si confessa: Ho amato un politico di destra molto famoso - L'ex parlamentare Vladimir Luxuria esce allo scoperto e durante un'intervista al programma 'KlausCondicio' di Klaus Davi, parla di una lunga relazione sentimentale, ma non con un comune amante, bensì ... it.blastingnews.com scrive

Vladimir Luxuria, la transizione mai completata, il bullismo, l'incidente: «Non sono diventata donna perché mi piace l'orgasmo» - Anni fa finì al centro della cronaca rosa per avere dichiarato di avere avuto una relazione con un politico di centrodestra, del ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Vladimir Luxuria Politico