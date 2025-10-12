Il primo rapporto gay arrivò per Vladimir Luxuria all’età di 16 anni con un ferroviere foggiano: “Mi voleva solo come passiva, non mi toccava neanche. Quando tornavo a casa mi masturbavo ripensando al rapporto che avevamo avuto”. E dopo? “Un compagno di istituto, che mi accettò con gli optional. Pure con lui, storia clandestina. Sia lui che il ferroviere, poi, si sono sposati”. A fare più “rumore” però, nella vita di Vladimir, è stata la relazione clandestina intrapresa con un politico di destra: “ Ho amato un uomo molto importante e famoso del centrodestra, abbiamo avuto una tormentata relazione fino a qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tra gli ex di Vladimir Luxuria, un politico famoso del centrodestra: “Ero la sua amante”