Totti | Nazionale? Speriamo siano uniti col Mister Nel 2006 era un tutt’uno

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervenuto dal World Legends Padel Tour a New York, la leggenda della Roma, Francesco Totti, ha parlato della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

totti nazionale speriamo sianoL'auspicio di Totti: "Gli azzurri siano uniti e ci portino a Mondiale" - "Speriamo che sia un gruppo unito, con un grande mister che riesca a portarci al mondiale". msn.com scrive

totti nazionale speriamo sianoTotti: «Al momento non vedo talenti italiani, l’unico che sto guardando è Nico Paz» - In un'intervista a Betsson Sport, Francesco Totti ha parlato di Nazionale e di Serie A, augurando buona fortuna a Gattuso. Da ilnapolista.it

