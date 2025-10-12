Toscani alle urne sempre meno | mezzo secolo di voto tra entusiasmo e disaffezione

Nel 2020 la Regione Toscana ha compiuto cinquant’anni. Nel momento della nascita altissima fu la partecipazione al voto poi l’astensione è progressivamente cresciuta, come nel resto di Italia. L'affluenza è scesa in Toscana dal 95,9% del 1970 al 48,28% del 2015. il dato più basso in assoluto di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: toscani - urne

Toscani alle urne sempre meno: mezzo secolo di voto tra entusiasmo e disaffezione

Elezioni regionali 2025: apertura dei seggi, oltre tre milioni di toscani alle urne

Urne aperte #12ottobre ore 7-23 e #13ottobre ore 7-15. Oltre tre milioni toscani al voto. Candidati presidente Antonella #Bundu, #Giani, Alessandro #Tomasi. Doppia preferenza per Consiglio regionale. Eventuale ballottaggio 26 e 27 ottobre #regionalitoscana - X Vai su X

Elezioni Regionali Toscana 2025 Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota per eleggere il Presidente della Giunta e il Consiglio Regionale della Toscana Le cittadine e i cittadini toscani sono chiamati alle urne domenica 12 ottobre (ore 7:00–23:00) e luned - facebook.com Vai su Facebook

Toscani alle urne sempre meno: mezzo secolo di voto tra entusiasmo e disaffezione - Nel momento della nascita altissima fu la partecipazione al voto poi l’astensione è progressivamente cresciuta, come nel resto di Italia. Da firenzetoday.it

Regionali 2025: istruzioni per l’uso e tutto quello che c’è da sapere - I toscani saranno chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre ... Riporta ilcittadinoonline.it