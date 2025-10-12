Toscana urne aperte per elezioni regionali
Al via le elezioni regionali che chiudono in Toscana l’ultima tornata prima dell’election day di novembre quando, il 23 e 24, termineranno, con Puglia, Campania e Veneto, le regionali 2025.Il governatore uscente Eugenio Giani (Pd) è candidato per per il centrosinistra, mentre il centrodestra si affida al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. A loro si aggiunge Antonella Bundu, per la lista di sinistra Toscana Rossa.I seggi rimarranno aperti fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani, con spoglio immediatamente successivo alla chiusura delle urne Urne aperte ad Aosta per il ballottaggio delle elezioni comunali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tre milioni di cittadini chiamati alle urne in Toscana: come si vota
TOSCANA - Regionali 2025 / I numeri nelle urne dal 1970 al 2020: affluenza in picchiata, poi risalita nell'ultimo turno. L'affluenza è scesa in Toscana dal 95,9% del 1970 al 48,28% del 2015. il dato più basso in assoluto. Nel 2020 è risalita al 62,6%.
? Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota per le Elezioni Regionali in Toscana! I seggi saranno aperti: Domenica: dalle 7:00 alle 23:00 Lunedì: dalle 7:00 alle 15:00 Per facilitare il raggiungimento delle urne, è disponibile un servizio di bus navetta.
