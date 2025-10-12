C’è un filo di tensione che attraversa la politica italiana in queste ore. In Toscana, il calo di affluenza di circa cinque punti non è solo un dato statistico: è un sintomo politico. Nei palazzi, nei circoli e perfino nei caffè romani si commenta con lo stesso tono sospeso: qualcosa si sta muovendo. E non contro il candidato, ma contro la linea. Da giorni, analisti e intellettuali – di destra ma anche della sinistra riformista – guardano a questo voto come a un possibile spartiacque. Per molti, la astensione è diventata la forma più sottile di dissenso: un modo per colpire senza tradire. Non contro Eugenio Giani, che è considerato un amministratore solido e rispettato, ma contro il posizionamento politico della segretaria Elly Schlein, sempre più percepita come prigioniera della sinistra movimentista e dei 5 Stelle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Toscana, l’astensione che fa tremare la Schlein: “Se cade Giani, cade anche lei”