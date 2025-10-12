Toscana la speranza di rimonta di Pd e alleati

Una partita che sembrava scontata ora per il centrosinistra è diventata fondamentale: dopo le botte prese nelle Marche e in Calabria, in Toscana serve un segnale che il campo progressista . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Toscana, la speranza di rimonta di Pd e alleati

Svelato il Diritto alla Meraviglia: la Regione Toscana guida il cambiamento per i bambini in guerra. Una mozione unanime accende la speranza con un simbolo inaspettat

Tomasi ’debutta’ alla Comasca: "Noi, speranza per la Toscana. Priorità a infrastrutture e sanità"

Dalla Toscana nasce la speranza di un nuovo Rinascimento italiano. #CasaRiformista si conferma una realtà solida, la vera novità di queste elezioni regionali. @matteorenzi @EugenioGiani - X Vai su X

Il 12 e 13 ottobre vota. Per una Toscana che guarda avanti, che non lascia indietro nessuno, che crede nella comunità e nel futuro. Ogni voto è una scelta di fiducia, di speranza, di amore per la nostra terra. #GianiPresidente - facebook.com Vai su Facebook

Toscana, tra Giani e Conte abbraccio al fotofinish: “M5S farà la sua parte” - E assicura l’ingresso in giunta: “Governeremo insieme 5 anni” ... Segnala repubblica.it

Elezioni regionali, Salluce (PD): "Il voto come atto di responsabilità e speranza" - Sabato e domenica prossimi, 12 e 13 ottobre, i cittadini toscani sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Regionale e la scelta del Governatore della Toscana. Lo riporta radiosienatv.it