Toscana | alle 23 affluenza al 35,3%
Milano, 12 ott. (LaPresse) – A seggi chiusi nella prima delle due giornate per il voto in Toscana, dove si eleggeranno il presidente della Regione e il Consiglio regionale, l’affluenza – alle 23 – è del 35,3%. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: toscana - affluenza
Toscana, sfida Giani-Tomasi tra incognita affluenza e echi nazionali
Elezioni in Toscana in diretta: seggi aperti, primo dato affluenza atteso alle 12. News sui risultati del voto alle regionali
Elezioni Toscana, il dato dell’affluenza appena arrivato: catastrofico
Prime sezioni dalla Toscana, affluenza al 32% alle 23. Addirittura sotto il 34-35 che immaginavo e che avrebbe fatto pensare a un 48 domani. Se non accelera, starà ben sotto quota 50. - X Vai su X
Elezioni regionali in Toscana, affluenza alle 12 in calo al 9,7% - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Toscana, affluenza al 35% alle 23. Domani si vota fino alle 15 - Seggi chiusi in Toscana, dove si vota per il presidente e il Consiglio regionale. Secondo italpress.com
Elezioni regionali in Toscana: alle 23 il crollo dell'affluenza è di 10 punti: solo il 36 per cento alle urne - Il primo giorno di voto si è concluso alle 23 della domenica 12 ottobre con la percentuale, in tutta la ... Segnala corrierediarezzo.it