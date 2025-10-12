Toscana al voto | seggi aperti fino alle 23 per eleggere presidente e Consiglio regionale
Seggi aperti in tutta la Toscana fino alle 23 per le elezioni regionali che designeranno il nuovo presidente e il Consiglio Regionale, in carica per i prossimi cinque anni. Sono 3.007.106 gli elettori toscani chiamati alle urne, di cui oltre 17mila diciottenni al primo voto e 203mila residenti all’estero, distribuiti in 3.922 sezioni elettorali. Il Ministero dell’Interno effettuerà le rilevazioni dell’affluenza alle 12, alle 19 e alle 23 di oggi, prima giornata di voto. I seggi riapriranno lunedì mattina dalle 7 alle 15, quando si concluderanno le operazioni di voto. Resta l’incognita principale: la partecipazione dei cittadini, da anni in calo alle consultazioni regionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
