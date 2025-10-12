Toscana al voto Per il Giani bis la sfida è Renzi-Conte ma occhio a Tomasi

L'equilibrista contro la sorpresa: è il cartellone di scena in Toscana, oggi e domani si vota. Il campo largo si presenta con il presidente uscente, Eugenio Giani, l'uomo che è riuscito a schivare tutte le insidie ordite dal Nazareno. Elly Schlein, fino all'ultimo, ha tentato di non averlo tra i piedi, stimolata anche dal fatto di non annoverare candidati governatori riconducibili alla sua maggioranza. Per questo la segretaria dem ne voleva a tutti i costi uno proprio qui. Alla fine, il presidente ha avuto uno scatto di genio: si è autocandidato e ha chiuso la discussione. Lui, chiamato familiarmente come un genere letterario, il Giani, ha reagito come se niente fosse: è rimasto in piedi, sorridente e prolifico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

