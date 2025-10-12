Torturata e violentata nel villino degli orrori | lunedì l' interrogatorio di garanzia di Venturelli

Domani mattina è fissato l'interrogatorio di garanzia per Matteo Venturelli, il 42enne bresciano che da giovedì scorso si trova dietro le sbarre con l'accusa di aver sottoposto, assieme a un complice, a indicibili torture e sevizie una donna di 47 anni di origine brasiliana. L'uomo, già noto alle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: torturata - violentata

Violentata e torturata durante un festino in villa, poi abbandonata con mani e piedi legati

Donna sequestrata, la villa degli orrori: drogata, torturata e violentata per oltre 48 ore

Drogata, torturata e violentata dopo l’invito a cena in villa: ritrovata in mezzo alla strada legata Due uomini arrestati dai carabinieri in provincia di Brescia: la donna è stata trovata priva di sensi - facebook.com Vai su Facebook

#NormaCossetto è il simbolo della violenza dei comunisti titini sul fronte orientale. Violentata e torturata per giorni, fu gettata viva in una foiba. #4ottobre - X Vai su X

Torturata e violentata nel villino degli orrori: lunedì l'interrogatorio di garanzia di Venturelli - L'ex imprenditore è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata da crudeltà, lesioni personali gravi e tortura ... Scrive bresciatoday.it

Donna sequestrata, la villa degli orrori: drogata, torturata e violentata per oltre 48 ore - È qui che una donna di 47 anni è stata "privata della sua libertà per essere asservita al volere" di Matteo Venturelli, ex imprenditore bre ... Lo riporta bresciatoday.it