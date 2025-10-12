Torre del Greco scontro tra auto e moto | centauro 28enne in gravi condizioni

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale in viaCircumvallazione. Durante la notte, per cause in corso di accertamento, un auto (guidata da una 21enne) e una moto si sono scontrati. II centauro, un 28enne di Torre del Greco, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato all’ospedale del Mare. E’ in prognosi riservata, in pericolo di vita., I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco indagano per ricostruire la dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

