Tornano gli aiuti a Gaza | pronte 170mila tonnellate La priorità sono le tende

Roma, 12 ottobre 2025 – Finalmente si aprono i valichi. Secondo Cogat, l’agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari, sono entrati nella Striscia i primi camion contenenti “ cibo, attrezzature mediche, forniture per i rifugi, nonché carburante per operazioni essenziali e gas da cucina. Un’operazione, quella degli aiuti umanitari, che vedrà anche l’impegno dell’Unione europea “in stretta collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite e le Ong”, ha detto l’Alto rappresentante Kaja Kallas – che ha pure assicurato il sostegno al piano globale per porre fine al conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

