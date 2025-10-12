Torna Thiago Motta scelta fatta per la panchina
Thiago Motta è pronto a tornare in panchina per una nuova avventura. La scelta è fatta, l’ex allenatore della Juve dopo l’esonero della scorsa stagione non era ancora tornato, ma ora sembra la volta buona La Juventus ha esonerato Thiago Motta la scorsa stagione per gli scarsi risultati ottenuti. Ha puntato su Igor Tudor, che. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: torna - thiago
Pogba torna ad allenarsi col Monaco, luce in fondo al tunnel per l’ex Juventus. Ma il dg Thiago Scuro predica calma: «Tutto sta andando nella giusta direzione ma dovrà essere in grado di…»
Conceicao torna a spese di Thiago Motta: sorpasso choc dopo l’esonero
Thiago Motta torna in panchina: sorride il bilancio bianconero
Ultim'ora Tifosi JUVENTINI Thiago Motta: 'Torna mister, ci manchi' https://blstg.news/eWou/ - facebook.com Vai su Facebook
Thiago #Motta può tornare in panchina . L'allenatore piace alla Real Sociedad. Lo vedreste bene ne #LaLiga? - X Vai su X
Esonero dopo la sosta, Thiago Motta torna ad allenare in Italia - Possibile ribaltone in panchina sempre più vicino per una squadra che valuta seriamente di andare a cambiare allenatore e puntare forte sul ritorno di Thiago Motta in Italia ... Come scrive calciotoday.it
Thiago Motta torna in Serie A? Ipotesi a sorpresa per il tecnico: può aspettare quella panchina! Tutti gli aggiornamenti sull’ex Juve - Thiago Motta, l’ex tecnico della Juventus aspetta una panchina italiana: per questo frena sul Monaco, la Fiorentina è una possibilità concreta Il suo nome è uno dei più caldi sul mercato degli allenat ... Riporta juventusnews24.com