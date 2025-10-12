Torna Fuori di Zucca | un week end di colori profumi e atmosfere d' autunno

Torna anche quest'anno, il 18 e 19 ottobre a Santa Maria Maggiore, l'appuntamento con "Fuori di Zucca", la festa degli orti e dei sapori autunnali che celebra la 20esima edizione.Un fine settimana colorato e ricco di appuntamenti nel borgo Bandiera Arancione del Touring Club. Imperdibili gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: torna - fuori

Demi Lovato torna con il singolo Fast, fuori anche il video

Marco Bocci torna in tv con “Alex Bravo”: un ispettore fuori dagli schemi

Napoli, torna di moda il nome di Garnacho: fuori dai piani dello United e prezzo in discesa per il talento argentino

Regionali: toscani all’estero e fuori sede, rimborsi e sconti a chi torna per il voto Vai su Facebook

Colori, profumi e atmosfere d'autunno: ritorna Fuori di Zucca - La manifestazione più attesa del periodo è Fuori di Zucca, che torna a Santa Maria Maggiore il 18 e 19 ottobre festeggiando la 20esima edizione: invariata la formula, una vera e propria festa degli ... Riporta milanotoday.it

Fuori di Zucca a Santa Maria Maggiore - Il 18 e 19 ottobre 2025 torna a Santa Maria Maggiore la ventesima edizione di Fuori di Zucca, la rassegna che da vent’anni celebra i colori, i sapori e la fantasia dell’autunno. Si legge su mentelocale.it