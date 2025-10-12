Torna Buonissima | cinque giorni tra chef arte e bellezza nella capitale del gusto internazionale

Lidentita.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino torna ad accendere i riflettori sul grande gusto internazionale con la quinta edizione di Buonissima, la manifestazione che dal 22 al 26 ottobre 2025 trasformerà il capoluogo piemontese in un palcoscenico gastronomico di portata mondiale. Un appuntamento atteso e ormai imprescindibile per chi considera la tavola un luogo d’arte, di incontro e di identità. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

torna buonissima cinque giorni tra chef arte e bellezza nella capitale del gusto internazionale

© Lidentita.it - Torna Buonissima: cinque giorni tra chef, arte e bellezza nella capitale del gusto internazionale

In questa notizia si parla di: torna - buonissima

torna buonissima cinque giorniBonolis torna con Avanti un Altro su Canale 5 tutti i giorni - Da mercoledì 1 ottobre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Buonissima Cinque Giorni