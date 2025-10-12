Torna a Torrione il Mercatino in piazza | gli appuntamenti con il vintage e l' artigianato

Al via, stamattina, la seconda edizione di “Mercatino in piazza”: da oggi e fino al 26 ottobre, nonchè il 1' e il 30 novembre e il 7 e 8 dicembre, dalle ore 8 alle 20, piazza Gian Camillo Gloriosi, a Torrione, ospiterà gli stands dell'iniziativa di Anva e Confesercenti.“Riciclo, vintage. 🔗 Leggi su Salernotoday.it