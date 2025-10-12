Torino nel mirino Steve Kapuadi | chi è e quanto costa il ‘gigante’ sondato da Vagnati
Il Torino prepara il blitz per Steve Kapuadi, vediamo chi è il ‘gigante’ sondato da Vagnati, quanto costa e cosa serve per chiudere il colpo Inutile girarci intorno, l’avvio di campionato del Torino – oltre da un calendario a dir poco proibitivo nelle sue battute iniziali – è stato seriamente compromesso da una fase difensiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: torino - mirino
Manifestazioni antagoniste a Torino, la Procura chiede sette arresti: nel mirino anche i comitati Pro Pal
Milano dice addio al pavé: via Torino e altre 5 strade nel mirino del piano di Beppe Sala
Asllani Inter, il centrocampista albanese nel mirino del Torino! Forte interesse, ma affare in salita
Torino, convegno alle Molinette su prevenzione e cancro: alcol, fumo e alimentazione nel mirino - X Vai su X
Buongiorno sta tornando: nel mirino c'è il Torino Grande attesa per il ritorno in campo del difensore azzurro che manca dal 30 agosto ? Secondo il Corriere dello Sport, il classe '99 sembrerebbe aver smaltito l'infortunio e potrebbe essere a disposizione - facebook.com Vai su Facebook
Torino, occhi puntati su Kapuadi: Vagnati in Polonia per il difensore del Legia Varsavia - La sosta per le nazionali è spesso anche tempo di riflessioni e strategie di mercato. Lo riporta tuttomercatoweb.com