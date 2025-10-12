Il Torino prepara il blitz per Steve Kapuadi, vediamo chi è il ‘gigante’ sondato da Vagnati, quanto costa e cosa serve per chiudere il colpo Inutile girarci intorno, l’avvio di campionato del Torino – oltre da un calendario a dir poco proibitivo nelle sue battute iniziali – è stato seriamente compromesso da una fase difensiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Torino, nel mirino Steve Kapuadi: chi è e quanto costa il ‘gigante’ sondato da Vagnati