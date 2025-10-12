Torino – Napoli difesa ancora in emergenza? L’alternativa è pronta ed ha un obiettivo!

Spazionapoli.it | 12 ott 2025

Tra meno di una settimana ci saranno i granata sulla strada dei campione d’Italia. Conte sta valutando chi schierare per contrastare l’attacco di Baroni Il Napoli comanda, insieme alla Roma, la classifica della Serie A grazie al successo in rimonta contro il Genoa. Ora sul cammino azzurro ci sarà il Torino, che tra meno di una settimana, ospiterà i campioni d’Italia. Una partita che vede Conte già all’opera per provare a contrastare l’offensiva granata. La difesa è un grande punto interrogativo, con l’unica conferma che, per ora, si chiama Sam Beukema. Beukema titolare contro il Torino: l’olandese ha un obiettivo preciso da raggiungere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

