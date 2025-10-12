Torino Napoli Baroni tenta il recupero last minute | un titolare può tornare dall’infortunio

Torino Napoli, Baroni ora tenta un recupero last minute, un titolare granata può tornare dall'infortunio proprio contro i partenopei La prima della classe contro la sedicesima: Torino Napoli sembra assumere tutte le sembianze, almeno a primo impatto, di uno degli incontri dal risultato più 'prevedibile' nel novero di quelli offerti dal settimo turno del campionato.

In questa notizia si parla di: torino - napoli

CdS – Napoli e Milinkovic-Savic sempre più vicini: al Torino andrà Ngonge

Torino, Israel o Falcone per il dopo Milinkovic? Il punto sulla porta granata. Ma da Napoli…

Napoli, in arrivo anche Milinkovic Savic dal Torino: sarà il settimo acquisto, le cifre

Torino, per Baroni esonero rimandato o permanenza sicura? Cosa filtra davvero sul futuro. E col Napoli… - In casa Torino tiene banco il possibile esonero (ammesso che sia mai stato davvero vicino) di Marco Baroni, ecco cosa filtra dopo il pareggio con la Lazio. Come scrive calcionews24.com

Baroni rischia la panchina a Torino e il calendario non lo aiuta: le prossime sono Lazio e Napoli (Tuttosport) - Il Torino non riesce a portare la vittoria a casa contro il Parma, perdendo 2- Scrive ilnapolista.it