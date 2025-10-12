Tony Effe e Giulia De Lellis tornano a casa con la figlia Priscilla

Vanityfair.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'influencer ha lasciato l'ospedale Gemelli di Milano dove ha partorito. Il ritorno a casa in tre e la dedica al compagno sui social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tony effe e giulia de lellis tornano a casa con la figlia priscilla

© Vanityfair.it - Tony Effe e Giulia De Lellis tornano a casa con la figlia Priscilla

In questa notizia si parla di: tony - effe

Giulia De Lellis e Tony Effe, vacanze separate: lei zittisce e spiega perché

Tony Effe ragiona da (futuro) padre e compagno: la sua società Effe srl ha un utile netto di 548.643 euro. Guadagni triplicati e investimenti esentasse

Tony Effe ha comprato un fabbricato da quasi 700mila euro in periferia di Milano

tony effe giulia deTony Effe e Giulia De Lellis tornano a casa con la figlia Priscilla - L'influencer ha lasciato l'ospedale Gemelli di Milano dove ha partorito. vanityfair.it scrive

tony effe giulia deGiulia De Lellis torna a casa dopo il parto: “Grazie a Tony Effe, non mi ha mai lasciata. Sono in estasi totale” - Lo scorso 8 ottobre ha annunciato la nascita di Priscilla, la prima figlia con il compagno Tony Effe. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tony Effe Giulia De