Tonali rivela | Pio Esposito merita l’affetto dei compagni per questo motivo! Gruppo? Noi aiutiamo tutti però…

Inter News 24 Tonali rivela alcuni dettagli sul gruppo e il sostegno della Nazionale rispetto a Pio Esposito. Le parole dell’ex centrocampista del Milan. Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro l’ Estonia a Tallinn nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Durante l’intervista, Tonali ha elogiato il giovane Pio Esposito, protagonista della partita con un gol che ha contribuito al successo degli azzurri. SULLA PERFORMANCE DI ESPOSITO – «Se un giocatore viene in Nazionale, si impegna al 100% e fa gol è giusto che si meriti l’affetto dei giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tonali rivela: «Pio Esposito merita l’affetto dei compagni per questo motivo! Gruppo? Noi aiutiamo tutti, però…»

In questa notizia si parla di: tonali - rivela

? Italia: Kean, gol e ansia e Tonali rivela: "La palla pesava". Sboccia Pio, "ha fatto un partitone"! - facebook.com Vai su Facebook

? #Italia: #Kean, gol e ansia e #Tonali rivela: "La palla pesava". Sboccia Pio, "ha fatto un partitone"! - X Vai su X

Italia: Kean, gol e ansia e Tonali rivela: "La palla pesava". Sboccia Pio, "ha fatto un partitone"! - Distorsione alla caviglia per il viola, in dubbio per martedì con Israele. Segnala tuttosport.com

Italia, la gioia di Tonali per il gol di Pio Esposito: “Quando un calciatore è così forte deve prendersi la scena” - 3, il centrocampista del Newcastle e della nazionale italiana, Sandro Tonali, è intervenuto ai microfoni di Sky S ... Si legge su gonfialarete.com