Tonali resta l’idea del ritorno in Serie A | la situazione attuale vede una big in vantaggio

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali resta nel mirino della Juve: sogno vivo per giugno. La situazione Non è svanito il sogno di vedere Sandro Tonali vestire di nuovo il bianconero. Nonostante le difficoltà tecniche ed economiche, la Juventus continua a considerarlo l’obiettivo principale per rinforzare il centrocampo, conscia che per portarlo a Torino serviranno tempismo, risorse e una strategia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Tonali Juve (Gazzetta), resta vivo il grande sogno per rinforzare la mediana. Tutte le novità sul calciatore in forza al Newcastle

Hjulmand Juventus, il danese resta l’obiettivo (fattibile) numero uno a centrocampo: ma Tonali… Ecco come si muoveranno i bianconeri

Tonali Juventus il sogno impossibile dell’estate bianconera? Il faro della Nazionale resta nel mirino, cosa filtra al momento

tonali resta l8217idea ritornoTonali pensa al ritorno in Italia - Sandro Tonali, il perno insostituibile dell’Italia verso il Mondiale: grinta, duttilità e una parabola che vale oro e pensa al ritorno in Italia. Da tuttojuve.com

tonali resta l8217idea ritornoPagina 1 | Tonali sul ritorno in Serie A: "Dico sempre sì, non chiudo la porta". E Carnesecchi svela un retroscena - I due azzurri ai canali ufficiali della FIGC raccontano l'atmosfera a Coverciano tra aneddotti e allenamenti intensi ... Riporta tuttosport.com

