Tonali parla da leader dopo la vittoria dell’Italia | Abbiamo migliorato tante cose ma non siamo perfetti in niente Dobbiamo avere più fiducia per questo motivo

12 ott 2025

Tonali parla da leader dopo la vittoria dellItalia: tutte le dichiarazioni del centrocampista accostato alla Juve. Parole da leader, da veterano, da giocatore totale. Al termine della vittoria dell’Italia in Estonia, Sandro Tonali ha analizzato la prestazione degli Azzurri ai microfoni di Sky Sport, offrendo una lettura lucida e matura che la dice lunga sulla sua crescita. Parole che non sono passate inascoltate, specialmente in casa Juventus, dove il suo nome resta in cima alla lista dei desideri. Il centrocampista del Newcastle ha sottolineato come, in partite così tese, la mentalità sia più importante della pura qualità, e ha lanciato un messaggio forte al gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tonali parla da leader dopo la vittoria dell'Italia: «Abbiamo migliorato tante cose ma non siamo perfetti in niente. Dobbiamo avere più fiducia per questo motivo»

