Tonali Juventus è un’affare quasi impossibile? Dal cartellino all’ingaggio quanto costerebbe l’operazione ai bianconeri

Tonali Juventus, l’analisi de Il Giornale gela i tifosi: tra ingaggio da top player e la richiesta monstre del Newcastle, l’operazione è impossibile. È il nome che fa sognare i tifosi della  Juventus, il centrocampista ideale per completare la mediana di  Igor Tudor. Ma il possibile ritorno di  Sandro Tonali  in  Serie A, come analizzato nel dettaglio da  Il Giornale, si scontra con un muro invalicabile, fatto di cifre astronomiche che rendono l’operazione, al momento, del tutto fuori portata per le casse bianconere e per qualsiasi altro club italiano. Tonali Juve: il muro economico. Il sogno di riportare a casa il talento della Nazionale si infrange contro la dura realtà dei numeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

