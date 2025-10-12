Tonali Juve | rimane il forte interesse! Assalto a gennaio o a giugno? Ecco la verità e spunta anche un retroscena sul cambio in dirigenza
Tonali Juve: forte interesse per il centrocampista del Newcastle, assalto a gennaio o giugno? Cosa succederà, tutti i retroscena. Un amore mai sbocciato, un assalto solo rimandato. Il calciomercato Juve non molla Sandro Tonali. Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nonostante il cambio di dirigenza e le difficoltà economiche dell’operazione, il centrocampista del Newcastle resta l’obiettivo numero uno per il futuro della mediana bianconera. Il retroscena: l’uomo scelto da Giuntoli. L’interesse della Signora non è una novità. Già dallo scorso gennaio, la precedente gestione, guidata da Cristiano Giuntoli, aveva lavorato con grande forza per provare a portare il giocatore a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
