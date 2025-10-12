Tomori Juve | il Milan blinda l’ex obiettivo bianconero! L’ultima mossa non lascia più dubbi per il suo futuro ecco cosa succederà nei prossimi mesi
Tomori Juve: il Milan ha effettuato una mossa importante per il difensore inglese. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi, svelati i dettagli. Una rinascita totale, una fedeltà premiata con un nuovo contratto. Fikayo Tomori è tornato a essere il leader della difesa del Milan e ora il club è pronto a blindarlo. Dopo aver rifiutato le avances del calciomercato Juve a gennaio, il centrale inglese è protagonista di un avvio di stagione sontuoso, e la dirigenza rossonera ha già avviato i contatti per il rinnovo. La rinascita con Allegri, dopo il “no” alla Juve. Dopo un periodo di appannamento, in cui il suo addio sembrava imminente, Tomori è tornato ai suoi massimi livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tomori - juve
Infortunio Tomori, il difensore del Milan salterà la sfida contro la Juve? Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’inglese
Infortunio Tomori, aggiornamenti sulle condizioni del difensore in vista di Juve Milan: se non dovesse recuperare… Svelate le idee di Allegri per sostituirlo
Milan, come Allegri sostituirà Estupinan contro la Juve. E se Tomori dà forfait…
Tomori rinasce con Allegri ed è pronto a rinnovare! ? Il difensore rossonero, che a gennaio aveva rifiutato la Juventus, è protagonista di una difesa solidissima. ? - facebook.com Vai su Facebook
#Tomori alla #Juventus Ci sono margini di reinserimento? ? - X Vai su X
Il Milan blinda il pupillo di Allegri: rinnovo imminente - Il Milan si prepara a mettere sottochiave uno dei pilastri portanti di mister Massimiliano Allegri: il rinnovo è ad un passo. Segnala spaziomilan.it
Pagelle Juventus-Milan: Maignan blinda lo 0-0 - Milan, per la 6° giornata di Serie A 2025/2026: Maignan è il migliore del match ... Si legge su calciomagazine.net