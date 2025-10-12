Tomori Juve | il Milan blinda l’ex obiettivo bianconero! L’ultima mossa non lascia più dubbi per il suo futuro ecco cosa succederà nei prossimi mesi

Tomori Juve: il Milan ha effettuato una mossa importante per il difensore inglese. Ecco cosa succederà nei prossimi mesi, svelati i dettagli. Una rinascita totale, una fedeltà premiata con un nuovo contratto. Fikayo Tomori è tornato a essere il leader della difesa del Milan e ora il club è pronto a blindarlo. Dopo aver rifiutato le avances del calciomercato Juve a gennaio, il centrale inglese è protagonista di un avvio di stagione sontuoso, e la dirigenza rossonera ha già avviato i contatti per il rinnovo. La rinascita con Allegri, dopo il “no” alla Juve. Dopo un periodo di appannamento, in cui il suo addio sembrava imminente, Tomori è tornato ai suoi massimi livelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

