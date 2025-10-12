Together body horror che mostra il legame di coppia come codipendenza
Titolo: Together Titolo originale: Together Regia: Michael Shanks Paese di produzione anno durata: Stati Uniti, Australia 2025 102 min. Sceneggiatura: Michael Shanks Fotografia: Germain McMicking Montaggio: Sean Lahiff Suono: Cornel Wilczek Cast: Alison Brie, Dave Franco, Damon Herriman, Sunny S. Walia, Jack Kenny, Mia Morrissey, Sarah Lang, Karl Richmond, MJ Dorning, Tom Considine, Charlie Lees, Melanie Beddie, Rob Brown Produzione: 1.21, 30West, Picturestart, Princess Pictures, Tango Entertainment Distribuzione: I Wonder Pictures Programmazione: Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano Un body horror che riflette sulle relazioni contemporanee, passando da Platone alle Space Girls, in grado di incarnare fisicamente un’evoluzione tossica delle stesse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
