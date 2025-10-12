TNA | Ash By Elegance conferma il ritiro dopo aver abbandonato il titolo Knockouts

Ash By Elegance ha ufficialmente dichiarato che la sua carriera sul ring è giunta al termine. Pochi giorni dopo aver rinunciato al titolo Knockouts durante TNA Victory Road, l’ex Dana Brooke ha definito la maglietta indossata quella sera la sua “t-shirt del ritiro”, lasciando intendere chiaramente che considera conclusa la sua avventura da wrestler. Durante un incontro virtuale con RDP Promotions, Ash ha raccontato ai fan che quella maglietta è ora in vendita, spiegandone il valore personale: “30 dollari per questa maglia. L’ho indossata in uno shooting con Paige VanZant, ma è anche la maglia con cui mi sono ritirata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

