Tiro a volo Samantha Simonton conquista l’oro ai Mondiali nello skeet femminile
La finale dello skeet individuale femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia, premia la statunitense Samantha Simonton, che dopo aver vinto le qualificazioni domina anche l’ultimo atto, imponendosi nettamente e conquistando oro e titolo iridato. In finale la statunitense Samantha Simonton si impone con il notevole score di 5760, staccando nettamente la rivale diretta nel duello conclusivo, la messicana Gabriela Rodriguez, che deve accontentarsi della medaglia d’argento con il punteggio di 5460. La medaglia di bronzo, invece, va alla svedese Victoria Laon, che dopo aver conquistato l’ultimo posto utile per la finale allo shoot-off, sale sul gradino più basso del podio con lo score di 4450. 🔗 Leggi su Oasport.it
