Tiro a volo Mondiali ISSF | Italia d’argento a squadre nello Skeet maschile Trionfano gli USA con Hancock e Simonton

Ad Atene giornata di verdetti per la specialità dello Skeet: gli Azzurri fuori dalle finali individuali ma salgono sul podio a squadre. Da domani spazio al Trap con De Filippis, Fabbrizi, Pellielo, Stanco, Iezzi e Panza. C'è l'argento della squadra maschile a regalare soddisfazioni all'Italia nella giornata dedicata allo Skeet ai Mondiali ISSF 2025 di tiro a volo in corso al Malakasa Shooting Complex di Atene. Gli Azzurri chiudono secondi con il totale di 361375, dietro soltanto agli Stati Uniti (365) e davanti alla Grecia (361, ma con punteggio inferiore negli spareggi).