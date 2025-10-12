Tiro a volo le azzurre restano fuori dalla finale dello skeet ai Mondiali Italia quarta nella classifica a squadre
Non ci saranno azzurre impegnate nella finale dello skeet individuale femminile ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, in corso ad Atene, in Grecia: al termine dei 125 piattelli delle qualificazioni, infatti, Diana Bacosi chiude decima, con Chiara Di Marziantonio 20ma, e Simona Scocchetti 27ma, mentre nella graduatoria a squadre l’Italia è quarta. Accedono all’ultimo atto, previsto a partire dalle ore 14.00 italiane, la statunitense Samantha Simonton, che chiude in testa con 122, ed il quartetto che si giocherà allo shoot-off i dorsali dal 2 al 5 per la finale, composto dalla cinese Jiang Yiting, dalla messicana Gabriela Rodriguez, dall’ellenica Emmanouela Katzouraki e dalla cipriota Konstantia Nikolaou, tutte a quota 120. 🔗 Leggi su Oasport.it
