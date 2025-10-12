Tiro a volo | Hancock domina la finale dello skeet ai Mondiali Argento per Korcack
Alla fine la spunta quasi sempre lui. Lo statunitense Vincent Hancock ha vinto la medaglia d’oro nella specialità dello skeet ai Mondiali 2025 di tiro a volo, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Grecia, precisamente sulla pedana di Atene. Praticamente perfetto il nordamericano, più che dominante nella finale a sei che ha di fatto chiuso la prima parte della competizione iridata. Nello specifico il tiratore, che ha aggiunto in bacheca il terzo metallo mondiale della carriera (a cui si aggiungono cinque medaglie olimpiche di cui tre d’oro), si è reso artefice di una prestazione chirurgica, in cui ha mancato soltanto un piattello, portando così il suo conto a 5960. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tiro - volo
