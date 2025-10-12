Tiro a volo Gabriele Rossetti eliminato allo shoot-off nello skeet ai Mondiali Italia d’argento a squadre
L’ Italia conquista la medaglia d’argento nello skeet a squadre maschili ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, ed è l’unica buona notizia in chiave azzurra, dato che a livello individuale nessuno dei tre tiratori del Bel Paese al via riesce a staccare il pass per la finale. Approdano in finale lo statunitense Vincent Hancock, primo con 124, l’ egiziano Azmy Mehelba, il ceco Daniel Korcak ed il danese Emil Kjeldgaard Petersen, tutti a quota 123 e poi rispettivamente secondo, terzo e quarto al termine di uno shoot-off lungo 14 piattelli. Serve uno spareggio tra undici tiratori a quota 122, durato 24 piattelli, invece, per definire gli ultimi due finalisti: il quinto posto va all’ucraino Mikola Milchev, mentre il sesto è del ceco Jakub Tomecek. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tiro - volo
Calendario Europei tiro a volo 2025: programma, orari, tv, streaming
Tiro a volo, contingente massimo per l’Italia agli Europei di Chateauroux
Spettacolo di tiro a volo acrobatico alla Reggia di Venaria con Raniero Testa
Uomini e donne del tiro a volo, eredi di grandi figure, hanno ricevuto un testimone e sta a loro custodirlo e trasmetterlo con la stessa forza. https://www.cacciaetiro.it/la-storia-sportiva-siamo-noi/ #Cacciaetiro FITAV - Federazione Italiana Tiro a Volo #LucianoRo - facebook.com Vai su Facebook
Ecco gli azzurri per i Mondiali di Atene È tutto pronto in Grecia per la sfida iridata di tiro a volo, in programma da giovedì 9 a sabato 18 ottobre. Sono 12 i convocati dell’#ItaliaTeam che andranno a caccia di medaglie tra skeet e trap. https://bit.ly/4gTIg5q - X Vai su X
Tiro a volo, Gabriele Rossetti eliminato allo shoot-off nello skeet ai Mondiali. Italia d’argento a squadre - L'Italia conquista la medaglia d'argento nello skeet a squadre maschili ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, ed è l'unica buona notizia in chiave ... Secondo oasport.it
Tiro a volo, Mondiali 2025: Rossetti resta in corsa per la finale dello Skeet ai Mondiali - Dopo 100 piattelli, l'azzurro insegue ancora la finale valida dei Mondiali 2025 di tiro a volo, specialità skeet, in ... Segnala oasport.it