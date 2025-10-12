Tiro a volo Gabriele Rossetti eliminato allo shoot-off nello skeet ai Mondiali Italia d’argento a squadre

L’ Italia conquista la medaglia d’argento nello skeet a squadre maschili ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo, ed è l’unica buona notizia in chiave azzurra, dato che a livello individuale nessuno dei tre tiratori del Bel Paese al via riesce a staccare il pass per la finale. Approdano in finale lo statunitense Vincent Hancock, primo con 124, l’ egiziano Azmy Mehelba, il ceco Daniel Korcak ed il danese Emil Kjeldgaard Petersen, tutti a quota 123 e poi rispettivamente secondo, terzo e quarto al termine di uno shoot-off lungo 14 piattelli. Serve uno spareggio tra undici tiratori a quota 122, durato 24 piattelli, invece, per definire gli ultimi due finalisti: il quinto posto va all’ucraino Mikola Milchev, mentre il sesto è del ceco Jakub Tomecek. 🔗 Leggi su Oasport.it

